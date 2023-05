Plivači uspješni u Sarajevu – pobjede Dedivanović, Đukića i Tomasa Radulovića

Podgorica, (MINA) – Članovi plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako Iskra Dedivanović, Nikola Đukić i Tomas Radulović kao prvoplasirani završili su nastupe na međunarodnom paraplivačkom mitingu u Sarajevu.

Dedivanović je u kategoriji SB9 oosvolila prva mjesta u trci na 50 i 100 metara prsno, 50 i 100 metara leđno i 50 metara slobodno.

Đukić (S1) je bio prvi na 50 slobodno, dok je Radulović (S5) osvojio prvo mjesto na 100 metara slobodno, drugo na 200 metara slobodno, a treće na

50 metara slobodno.

U toj disciplini (50 metara slobodno) kao trećeplasirani završio je i Radovan Džuver (S12), .

Igor Mijović (S9) bio je četvrti, a Filip Šćepanović šesti (C21).

Rastko Radulović (S14) osvojio je sedmo mjesto na 200 metara slobodno, dok je 18. bio na 50 i 100 slobodno.

Na 50 leđno Nebojša Bulatović bio je deseti (S14), dok je na 50 metara slobodno osvojio 22. mjesto.

U istoj disciplini Nikola Bulatović (S14) je zauzeo 24, Damjan Pajković 26. mjesto (S14), dok je Ivan Vuković (S1) odustao.

Takmičare je predvodio trener Boško Radulović.

