Pjastriju pol pozicija u Šangaju

Posdgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće sa pol pozicije u drugoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koja će sjutra biti vožena za Veliku nagradu Kine.

On je jutros u Šangaju, u kvalifikacijama, do prve pol pozicije u karijeri došao u vremenu minut, 30 sekundi i 64,1 stotinku.

Australijanac je za osam stotinki bio brži na drugoplasiranog Džordža Rasela u Mercedesu.

Kao trećeplasirani završio je drugi vozač Meklarena Lando Noris, a iz drugog reda, sa četvrte pozicije, sartovaće i branilac titule Maks Ferstapen.

Pobjednik prvog sprinta sezone Luis Hamilton u Ferariju bio je peti u kvalifikacijama.

Velika nagrada Kine u Šangaju startuje sjutra u osam sati.

