Pionirska fudbalska selekcija ubjedljiva protiv Malte

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, vršnjake Malte 5:1.

Crnogorski fudbaleri dobili su prije dva dana i prvi međusobni duel 3:1.

Izabranici selektora Radovana Kavaje poveli su u 22. minutu golom Radovana Zečevića, koji je iskoristio grešku odbrane Malte i preciznim udarcem savladao golmana Džejdena Faruđu

Malta je, dva minuta kasnije, izjednačila golom Denijela Poulija.

Novo vođstvo crnogorskoj selekciji donio je Lazar Savović u 50, a pitanje pobjednika riješio je Vahid Hajrović u 60. minutu.

Na 4:1 povisio je Vuk Pavićević u 64, a konačan rezultat postavio je Hajrović minut kasnije.

