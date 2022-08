Pioniri osvojili Slovenija Bol

Podgorica, (MINA) – Muška pionirska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobjednik je Slovenija Bola.

Izabranici Bojana Bakića savladali su danas u Slovenj Gradecu, u finalnom meču, selekciju Slovenije 93:84.

Do trofeja nezvaničnog prvenstva Evrope došli su sa maksimalnim učinkom.

U prvoj fazi takmičenja slavili su protiv Mađarske, Poljske i Izraela, dok su u polufinalu eliminisali Hrvatsku 79:74.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Vuk Ivelja sa 25 i Miloš Veković sa 23 poena.

Dvocifreni su bili i Đorđe Đikanović sa 12 i Vuk Kankaraš sa 11 poena.

U slovenačkoj selekciji najbolji je Jazon Krošelj sa 20 koševa.

