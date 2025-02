Petrov remijem sačuvao vrh

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, velemajstor Nikita Petrov, remizirao je sa internacionalnim majstorom Blažom Kalezićem i zadržao čelnu poziciju nakon osmog kola 77. pojedinačnog seniorskog Prvenstva Crne Gore u šahu.

Petrov, vodeći uoči ovog kola, vodio je bijele figure, a Kalezić se odlučio za Taraševu odbranu, lako je izjednačio crnim figurama, pa je remi sklopljen nakon obostrano korektne igre.

Remijem su završeni i dueli njegovih najbližih pratioca, fide majstora Nemanja Vukčević i Andreja Šukovića.

Vukčević je holandskom odbranom pokušao da iznenadi Miloša Pečuricu koji je korektno tretirao otvaranje, nastala je završnica u kojoj je Pečurica održao jednakost pa je remi bio realan ishod ove partije.

Vukčević je ostao na pola poena zaostatka iza vodećeg Petrova, a Pečurica nastavio niz bez poraza na prvenstvima, čime je zadržao šanse za visok plasman.

Šuković i Aleksandar Tomić vodili su stratešku borbu, a remi je sklopljen nakon ponavljanja poteza u završnici nakon vremenske kontrole.

Velemajstorski derbi na četvrtom stolu između Denisa Kadrića i Nebojše Nikčevića donio je sadržajnu partiju, a nakon velike borbe okončan je remijem u dalekoj završnici.

Djeluje da je Nikčević propustio bolje nastavke, pa nije pobjedom krunisao sjajnu igru crnim figurama.

Blizu pobjede bio je i Veljko Šćekić protiv Božidara Ivanovića, ali je legendarni velemajstor

sa dva topa lako izjednačio protiv dame, pa je remi sklopljen nakon velike borbe u šestom satu igru.

Važnu pobjedu ostvario je iskusni internacionalni majstor Vladimir Vujošević koji je kaznio neopreznosti kolege po tituli, Predraga Nikača i važnom pobjedom došao do 5,5 poena na svom kontu.

Svi međusobni dueli igrača koji su uoči ovog kola imali po 4 poena odlučeni su, pa su Nikola Đukić, Jovan Milović, Miloš Vlatković, Bogdan Podlesnik, Peko Đurović i Milorad Ratković ostvarili pobjede kojima su se priključili gornjem dijelu tabele.

Rezultati osmog kola: Petrov – Kalezić remi, Pečurica – Vukčević remi, Tomić – Šuković remi, Kadrić – Nikčević remi, Šćekić – Ivanović remi, Vujošević – Nikač 1-0, Đukić – Rašović 1-0, Milović – Nenezić 1-0, Vlatković – Šoć 1-0, Podlesnik – Rovčanin 1-0, Miletić – Đurović 0-1, Ratković – Mušović 1-0…

Petrov je, nakon osmog kola, vodeći sa 6,5 bodova.

Po pola boda manje imaju Vukčević i Šuković, dok su po 5,5 bodova sakupili Kadrić, Kalezić, Vujošević, Tomić i Pečurica.

U važnijim mečevima devetog kola rivali će biti Vujošević – Petrov, Vukčević – Tomić, Šuković – Pečurica, Kalezić – Kadrić, Vlatković – Đukić, Nikčević – Podlesnik, Ratković – Ivanović, Đurović – Milović, Nikač – Šćekić…

Nagradni fond šampionata iznosi 15 000 EUR, a raspoređen je na 12 redovnih i pet specijalnih nagrada.

