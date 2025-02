Petrov odbranio titulu prvaka Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikita Petrov odbranio je titulu prvaka na 77. pojedinačnom seniorskom prvenstvu Crne Gore u šahu.

Petrov je trofej potvrdio osmom pobjedom na turniru, protiv Veljka Šćekića, pa je uz tri remija sa 9,5 poena potpuno zasluženo prvi prošao kroz cilj.

Igrana je španska partija a Petrov je strpljivom igrom stvorio prednost koju je znalački realizovao i došao do druge titule u drugom nastupu na najznačajnijem takmičenju domaćeg kalendara.

Drugo mjesto uz osvojen bal za internacionalnog majstora osvojio je Nemanja Vukčević.

Vukčević, po zanimalju ljekar, sjajnom igrom sakupio je 8,5 poena, ostvarivši sedam pobjeda i tri remija.

Jedini poraz pretrpio je u četvrtom kolu u duelu protiv Petrova.

Vukčević je u poslednjem kolu remizirao sa Pekom Đurovićem veoma brzo, nakon ponavljanja poteza u ranoj fazi partije.

Tim remijem Vukčević je osigurao srebro, dok je Đurović ostao u gornjem dijelu tabele – na kraju zauzeo je mjesto.

Treće mjesto, treći put uzastopno, zauzeo je velemajstor Denis Kadrić, koji je u 11. kolu iskoristio neopreznosti, kolege po tituli, Nikole Đukića.

Kadrić se tom pobjedom osamio na trećem mjestu sa osam poena.

Dodatni kriterijumi odlučili su da četvrto mjesto pripadne Peku Đuroviću, peto Andreju Šukoviću koji su na kraju turnira imali po 7,5 poena.

Šuković je u poslednjem kolu crnim figurama savladao internacionalnog majstora Vladimira Vujoševića.

Dodatni kriterijumi su odlučili i plasman u grupi igrača sa sedam poena, pa je tako šesto mjesto pripalo velemajstoru Nebojši Nikčeviću koji je savladao Miloša Pečuricu u posljednjem kolu.

Na sedmom mjestu je internacionalni majstor Blažo Kalezić, a osmi njegov kolega po tituli Bogdan Podlesnik.

Kalezić je u 11. kolu savladao Armina Mušovića, a Podlesnik je u najdužoj partiji slavio protiv Milorada Ratkovića.

Spisak redovno nagrađenih zaključuju internacionalni majstori Vladimir Vujošević i Aleksandar Tomić, Veljko Šćekić i fide majstor Jovan Milović sa 6,5 poena.

Dio nagrade, s obzirom da su dijeljene po Hortu, pripao je velemajstoru Nikoli Đukiću i fide majstoru Milošu Vlatkoviću.

Najuspješnija dama na turniru je Mateja Popović, najuspješniji omladinac je Ilija Milović.

Rejting nagrade pripale su: Sofiji Milović u kategoriji do 1700, Nikoli Sekuliću do 2000 i Davoru Draškoviću do 2200 poena.

Ukupan nagradni fond iznosio je 15000 eura.

Sudijski posao bez problema su obavljali Zoran Peruničić i Momčilo Pekić, a sjajan domaćin je bila Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”.

Organizator prvenstva je bio Šahovski savez Crne Gore, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

Aktivnosti Šahovskog saveza Crne Gore biće nastavljene 23. februara kada će u Petrovcu početi Svjetsko omladinsko prvenstvo, prvo takmičenje iz kalendara FIDE u Crnoj Gori.

