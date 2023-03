Perunović predsjednik Savjeta za sport

Podgorica, (MINA) – Proslavljeni crnogorski bokser Miodrag Perunović novi je predsjednik Savjeta za sport, odlučeno je na konstitutivnoj sjednici tog tijela.

Savjet za sport predstavlja stručno-savjetodavno tijelo, koje ima predsjednika i osam članova, koji se biraju iz reda sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, istaknutih sportskih radnika i zaposlenih u Ministarstvu.

Predsjednika i tri člana predlaže Ministarstvo.

Pravo da predloži tri kandidata ima i Crnogorski olimpijski komitet, dok po jednog člana predlažu Paraolimpijski komitet i ustanova visokog obrazovanja iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

U novom sazivu Savjeta za sport, osim nekadašnjeg prvaka Evrope i dobitnika Trinaestojulske nagrade, su i velemajstor Božidar Ivanović, Mirko Vičević, Jovanka Radičević, Dejan Bašanović, Branko Brnović, Dimitrije Rašović, Filip Patković i Jovica Petković.

Shodno Zakonu o sportu, Savjet je nadležan da daje mišljenja i predloge u postupku pripreme strategije i zakona kojim se uređuje oblast sporta, o stručnim pitanjima u sportu i vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i aktom o obrazovanju savjeta.

Ministar Vasilije Lalošević poželio je članovima Savjeta uspješan rad, navodeći da je uvjeren da će respektabilan saziv rezultirati brojnim idejama koje će dovesti do povoljnijeg položaja i novih benefita za naše sportiste i sportske radnike.

Predstavnici novoizabanog Savjeta za sport zahvalili su se ministru sporta i mladih, kao i ostalim predlagačima na poštovanju njihovih sportskih dostignuća i prilici da i u narednom periodu svojim iskustvom i ugledom daju doprinos razvoju sportske oblasti.

Sastanku su prisustvovali i direktor direktorata za sport Zoran Jojić, načelnik Odsjeka za međunarodnu saradnju Miloš Lalević i samostalni savjetnik u Direktoratu za sport Danilo Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS