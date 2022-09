Peković petoplasirana na Evropa openu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Jovana Peković kao petoplasirana završila je nastup na Evropa openu u austrijskom Obervartu.

Ona je u borbi za medalju, u kategoriji do 78 kilograma, poražena od Sofije Berger iz Belgije.

Od ostalih crnogorskih reprezentativaca u Obervartu pobjedu je zabilježio još samo Novo Raičević, u kategoriji do 90 kilograma protiv Čeha Jiržija Petera.

U drugom kolu zaustavio ga je olimpijski pobjednik Laša Bekauri iz Gruzije.

Bekauri je kasnije ubjedljivo stigao do pobjedničkog postolja.

Crnogorski džudo imao je i predstavnike na Balkanskom prvenstvu za pionire u grčkom gradu Kozani, na kojem su osvojili četiri medalje.

Prvo mjesto osvojio je Matija Marković iz podgoričkog kluba Milenijum, u kategoriji do 66 kilograma.

Bronzani su bili Filip Knežević (Crnogorac, do 46), Danilo Čelebić (Crnogorac, do 50) i Marija Simić (Akademik, do 44).

