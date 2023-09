Pejović pobijedila u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Slađana Pejović pobjednica je tradicionalne ulične trke u Nikšiću.

Članica AK Nikšić ubjedljivo je slavila u trci na 3.000 metara, ispred Ruskinja Anastasije Slepenove i Jekatarine Savkine.

U muškoj konkurenciji, u trci na 6.000 metara, najbrži je bio Uroš Gitić iz Bosne i Hercegovine.

Drugo mjesto pripalo je Ivanu Bubnovu iz AK Milenijum, dok je treći bio Miljan Kukuličić iz barskog Mornara.

Tradicionalna ulična trka održana je u okviru septembarskih dana sporta, a povodom dana oslobođenja Nikšića.

Organizator manifestacije bio je Atletski klub Nikšić u saradnji sa Atletskim savezom, a pod pokroviteljstvom Opštine Nikšić i Turističke organizacije tog grada.

Nastupilo je više od 100 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Turske, Rusije i Crne Gore.

