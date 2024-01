Pavićević i Ražnatović sudiće meč za treće mjesto EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski studijski par, Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović, sudiće meč za treće mjesto i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Pavićević i Ražnatović su do sada sudili četiri utakmice na EHF Euru i ostavili sjajan utisak.

Finalni duel je povjeren Marinu Ljorenteu i Ignjasio Garsiji iz Španije, dok su za polufinala zaduženi arbitri sa prostora bivše Jugoslavije – Makedonci Đorđi Načevski i Slave Nikolov za Francuska – Švedska, odnosno Slovenci Bojan Lah i David Sok za Njemačka – Danska.

Meč za 5. mjesto Mađarska – Slovenija sudiće Njemci Robert Šulce i Tobijas Tenis.

