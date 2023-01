Pavićević i naredne dvije godine u Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Ivona Pavićević i naredne dvije sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Navodi se da je nastavak saradnje bio logičan i na obostrano zadovoljstvo, nakon što je crnogorska reprezentativka prošle i ove sezone u klubu i reprezentaciji pokazala da je jedna od najboljih igračica u Evropi na poziciji lijevog krila.

“Pavićević i predsjednica kluba Radmila Petrović potpisale su novi dvogodišnji ugovor, čime je ujedno počelo i formiranje tima za narednu sezonu.

U narednim danima mogu se očekivati nove vijesti iz najvećeg crnogorskog kluba i pojačanja koja bi mogla da najave visoke ambicije u narednoj sezoni”, navodi se u saopštenju kluba.

Pavićević je prošle sezone sa 64 gola bila drugi strijelac tima u EHF Ligi šampiona, a bila je jedna od najzaslužnijih za osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu.

Ove sezone postigla je 28 golova, prije nego što je morala na pauzu zbog povrede koju je doživjela krajem prošle godine.

“Uskoro se očekuje njen povratak na teren, a trebalo bi da bude jedan od glavnih aduta trenera Bojane Popović u eliminacionoj rundi elitnog takmičenja”, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS