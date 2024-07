Pašić: Ogroman motiv za turnir u Meksiku

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore priprema se za nastup u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a dolaskom Jovane Pašić ekipa je kompletirana, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Pašić je kazala da je srećna što se priključila reprezentaciji, navodeći da je čast trenirati i raditi sa tim timom.

“Uvijek je lijep osjećam, a i sada imamo zaista dobru atmosferu. Djevojke već uveliko rade, sada sam i ja tu spremna da dam svoj maksimum”, kazala je Pašić.

Bek crnogorske reprezentacije kazala je da pripreme protiču dobro i da svaka igračica nastoji da pruži svoj maksimum.

Crnogorske košarkašice igraće u Meksiko Sitiju pretkvalifikacije za Mundobasket.

Crna Gora biće u grupi B, gdje su još Meksiko,

Novi Zeland i Mozambik.

U pretkvalifikacijama igraju još Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Dva najbolja tima iz svake grupe izboriće polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

“Jasno je da ne poznajemo dobro rivale, jer nikada nijesmo imali priliku da igramo protiv njih, ali vjerujem da naš stručni štab radi uveliko na tome da prikupi što više informacija i video materijala, kako bi se što bolje spremili za turnir u Meksiku. To je nešto novo za nas, prvi put igramo za selekcijama sa drugih kontinenata i sigurno da će biti neko novo iskustvo”, rekla je Pašić.

Govoreći o pretkvalifikacionom turniru, ona je istakla da to zaista privilegija, podsjećajući da prvi put Crna Gora ima priliku da igra na takvom takmičenju.

“Za razliku od prethodnih generacija nama se ukazala ova šansa i zbog toga moramo dati sve od sebe da ostavimo dobar utisak. Sigurno je da ćemo imati ogroman motiv, igraćemo srcem, a ostalo će vjerovatno doći”, rekla je Pašić.

Do puta u Meksiko, Crna Gora imaće četiri provjere – protiv Mađarske 1. i 2. avgusta u Univerzitetskoj dvorani u Podgorici, dok je 8. i 9. avgust zakazano gostovanje Sloveniji.

