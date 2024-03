Partizan slavio protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Podgorici od beogradskog Partizana 84:78, u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je odigrao dobar meč, pružio je snažan otpor i do sredine posljednje četvrtine bio je ravnopravan rival.

Sam finiš pripao je favorizovanom gostu, koji je uspio da stekne dvocifrenu prednost i riješi pitanje pobjednika.

Partizan je tom pobjedom, 18. ove sezone, preuzeo drugo mjesto od Budućnosti uoči nedjeljnog međusobnog duela u Podgorici.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Balša Koprivica sa 20, Džejms Nanili je ubacio 17, a poen manje Kevin Panter.

U podgoričkom sastavu, koji ima skor 11 pobjeda i 14 poraza, najbolji je bio Obri Dokins sa 21 košem.

