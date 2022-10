Paramont na turniru u Bijeljini

Podgorica, (MINA) – Turnirom u Bijeljini sjutra će početi nova sezona Balkanske lige u košarci u kolicima, a Crnu Goru predstavljaće Paramont iz Podgorice, saopšteno je iz Paraolimpijskog kompiteta (POK).

Paramont će u prvom kolu, sjutra u deset sati u sali Osnovne škole Vuk Karadžić, igrati protiv Naisa iz Niša, dok će se u 16 sastati sa Levskim iz Sofije.

Levski i Nais očekuju i dueli sa domaćinom turnira, ekipom Bijeljine.

“Nastup kluba košarke u kolicima Paramont na turniru Balkanske lige u Bijeljini finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2022. godinu, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih”, saopšteno je iz POK-a.

