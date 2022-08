Papaziju rekord i norma za Prvenstvo mediterana u Peskari

Podgorica, (MINA) – Član Atletskog kluba Tempo Amir Papazi pobjednik je prvog atletskog mitinga u bacanju koplja Tempo 2022 u Baru.

Papazi je trijumfovao sa novim rekordom Crne Gore za seniore i mlađe seniore – 69,14 metara.

On je tim rezultatom ispunio normu za učešće na Prvenstvu mediterana za mlađe seniore, od 9. do 12. septembra u Peskari.

Norma za to takmičenje iznosila je 68 metara.

Normu za taj šampionat ranije je ispunio aletičar Jedinstva Risto Drobnjak u bacanju kugle.

Sa njima će putovati i selektor crnogorske reprezentacije Osman Erović.

Drugo mjesto osvojio je Lazar Jovović iz Mornara sa rezultatom 37,42 metara, a treće njogov klupski drug Nemanja Jovović sa 32,06 metara.

U ženskoj konkurenciji sva tri mjesta na pobjedničkom postolju zauzele su takmičarke ulcinjskog Oriona.

Trijumfovala je Antonela Gazivoda sa rezultatom 35,23 metra.

Kao drugoplasirana završila je Nora Selčanin sa 32,50, dok je treća bila Elzana Guberinić sa 31,72 metra.

