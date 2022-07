Otvoreni za inteziviranje saradnje sa ambasadom SAD-a

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih otvoreno je za inteziviranje saradnje sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, kazao je resorni ministar Vasilije Lalošević.

Lalošević je, kako su kazali iz Ministarstva, imao sastanak sa ambasadorkom SAD-a Džudi Rajzing Rajnke, sa ciljem jačanja saradnje između Crne Gore i SAD-a u oblasti sporta i mladih.

“Lalošević se zahvalio ambasadorki na dosadašnjoj podršci projektima iz nadležnosti ovog Ministarstva i istakao otvorenost ovog organa da u budućem periodu ta saradnja bude još intenzivnija”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Rajnke istakla značaj Ministarstva sporta i mladih, posebno kad je riječ o unapređenju omladinske politike gdje je fokus saradnje sa SAD-om vidjela prvenstveno u razmjeni iskustava među studentima i mladim sportistima.

Sagovornici su saglasni da se zajedničkim snagama puno toga značajnog može uraditi na unapređenju ovih važnih društvenih oblasti u narednom periodu.

To, kako se navodi, otvara prostor za realizaciju novih projekata koji će za cilj imati bolji ambijent za razvoj sporta i omladinske politike.

