Otvorena Šahovska Olimpijada u Čenaju, sjutra prvo kolo

Podgorica, (MINA) – Indijski premijer Narendra Mori svečano je otvorio Šahovsku Olimpijadu u Čenaju i označio početak takmičenja na kojem će nastupiti obje crnogorske selekcije, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Crnogorsku zastavu na svečanom defileu nosile su reprezentativke Nikolina Koljević i Milena Mosurović.

Sjutra su na programu partije prvog kola, koje će početi u 11 sati i 30 minuta po našem vremenu.

Sudeći prema rejtinzima obje crnogorske reprezentacije su favoriti.

Muška reprezentacija sastaće se sa Avganistanom, dok će protivnice ženske selekcije biti rerezentativke Butana.

Na takmičenju učestvuje 180 muških i 160 ženskih reprezentacija, čime su oboreni rekordi po broju učesnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS