Otkazan spust u Zalbahu, Odermatu trofej

Podgorica, (MINA) – Posljendji spust sezone Svjetskog kupa alpskih skijaša u Zalbalu otkazan je zbog lošig vremenskih uslova, a mali kristalni globus osvojio je Švajcarac Mark Odermat.

Početak trke je nekoliko puta odgađan zbog snijega i vjetra, ali je organizator, nakon što se vremenski uslovi nijesu popravili, bio primoran da je otkaže.

Otkazivanje je donijelo Odermatu njegovu prvu titulu u spustu u Sjvetskom kupu, a sezonu je završio sa 42 poena prednosti u odnosu na drugoplasiranog Francuza Siprijana Sarazina, jedinog koji je mogao da ga ugrozi na današnjoj trci.

Odermat je prije nekoliko nedjelja osvojio i mali globus u veleslalomu i svoj treći uzastopni Veliki kristalni globus, namijenjen ukupnom pobjedniku Svjetskog kupa, a u petak je podigao i mali globus u superveleslalomu.

