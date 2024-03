OSCG stipendiraće osam odbojkaša

Podgorica, (MINA) – Odbojkaški savez u 2024. godini stipendiraće osam perspektivnih odbojkaša i odbojkašica, saopšteno je iz te asocijacije.

Stipendijske ugovore potpisale su Viktorija Đukić iz Budućnost voleja, korektorka Luke Bar Kristina Božović, Lina Milivojević iz Akademije i Staša Mitrović iz Budve.

Stipendisti su i Nikola Đurović iz Jedinstva, član Budve Filip Milosavljević i mladi igrači Budućnost voleja Luka Lojić i Vuk Stanojević.

Sa stipendistima ugovore je potpisao predsjednik Odbojkaškog saveza Cvetko Pajković.

