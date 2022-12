Omladinska selekcija sa Slovačkom i Azerbejdžanom

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo igraće u grupi 5 Lige B sa Slovačkom i Azerbejdžanom, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Grupa B5 biće odigrana u formi mini turnira, a prvoplasirana selekcija izboriće plasman u viši rang – Ligu A.

Najavljeno je da će domaćin turnira i termin odigravanja biti naknadno određeni.

Kadetkinje će igrati u grupi B2, u kojoj su još reprezentacije Bosne i Hercegovine, Kazahstana i Azerbejdžana.

Domaćin turnira biće naknadno određen.

Plasman u Ligu A izboriće prvoplasirana ekipa, kao i najbolja drugoplasirana iz neke od šest grupa.

