Omladinska fudbalska reprezentacija poražena u Luksenburgu

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Melcigu, u prijateljskom meču, od Luksemburga 3:2.

Domaćin je slavio zahvaljujući greškama defanzivnog dijela crnogorske selekcije.

Luksemburg je do vođstva stigao u 17. minutu, poslije loše reakcije odbrane Crne Gore, Aiman Dardari je bez većeg problema pogodio mrežu.

U 35. i 40. minutu crnogorska selekcija mogla je do izjednačenja, ali Vladimir Perišić nije bio precizan u povoljnim situacijama.

Domaćin je, nakon desetak minuta igre u nastavku, udvostručio vođstvo zahvaljujući Tomi Sušaru.

Na 2:1 smanjo je Emin Kujović, odlično je reagovao na centaršut Nikole Vukovića i u 60. minutu glavom zatresao mrežu protivnika.

Sve dileme oko pobjednika riješio je Džejms Rodriges u 85. minuta.

Konačan rezultat postavio je Dragan Miranović u 88. minutu, lijepim udarcem sa desetak metara.

Selektor Slobodan Drašković kazao je da su njegovi izabranici pravili početničke greške u odbrani i da je bilo neminovno da dožive poraz.

“Sa druge strane, postigli smo dva gola i imali nekoliko dobrih šansi za još koji pogodak. Taj dio igre u ofanzivi me raduje, ali brine igra odbrane. Fali nam nekoliko igrača značajnih za ovu ekipu, igrači su možda biti umorni zbog putovanja dugog 16 sati, ali to nije opravdanje za takve greške”, rekao je Drašković.

On očekuje da će u drugoj utakmici, u četvrtak, popraviti utisak.

“Prije svega nadam se da će se momci odmoriti i dobiti na svježini, kako bi prikazali bolju igru”, rekao je Drašković.

Druga utakmica između Luksemburga i Crne Gore na programu je u četvrtak, u 19 sati.

