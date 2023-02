Omladinci slavili na Kipru

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Takaliju, u prijateljkom meču, selekciju Kipra 2:1.

Crnogorska selekcija povela je golom Marka Jukića u 11. minutu.

Na 2:0, šest minuta kasnije, povisio je Nikola Medojević.

Konačan rezultat postavio je Borg u 19. minutu.

U prvom međusobnom duelu, prije tri dana, nije bilo golova.

