Omladinci sjutra protiv Austrije

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici protiv Austrije utakmicu drugog kola turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za fudbalere do 19 godina.

Obje selekcije osvojile su po bod na startu takmičenja u 12. kvalifikacionoj grupi.

Crna Gora je u srijedu na DG areni igrala sa Engleskom 0:0, a bez golova završen je i duel Velsa i Austrije u Danilovgradu.

Utakmica na Gradskom stadionu, između Crne Gore i Austrije, počeće u 18 sati.

U drugom meču te grupe, tri sata ranije na DG areni, sastaće se Engleska i Vels.

Crnogorsku selekciju 17. oktobra, u posljednjem kolu, očekuje duel sa Velsom.

Elitnu rundu kvalifikacija izboriće dvije prvoplasirane selekcije, kao i najbolja trećeplasirana iz neke od 13 grupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS