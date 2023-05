Omladinci pobijedili Švajcarsku

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Švajcarske 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Luka Lečić iz kaznenog udarca u 40. minutu.

Prvi međusobni duel, u utorak, završen je neriješeno 1:1.

Crnogorski fudbaleri odigrali su dobar meč i imali nekoliko šansi, ali je težeg poraza rivala spasio golman Sila Iber.

Selektor Goran Perišić kazao je da moram biti zadovoljan igrom koju su prikazali njegovi izabranici.

“Rezultat je u prijateljskim mečevima u drugom planu, ali je uvijek lijepo pobijediti ovako kvalitetnog rivala kao što je Švajcarska. Bile su to dvije odlične provjere za nas, smjernice kako treba da igramo u budućnosti, pogotovo kada dođe oktobar i utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo”, kazao je selektor Goran Perišić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS