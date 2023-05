Omladinci neriješeno sa Švajcarskom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, sa Švajcarskom neriješeno 1:1.

Crnogorski fudbaleri poveli su golom Vasilija Adžića u 11. minutu iz jedanaestzerca.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Igor Para u 49. minutu.

Selektor Goran Perišić kazao je da je

crnogorska selekcija imala vođstvo i nekoliko opasnih situacija pred golom gostiju, koji su zaigrali bolje u nastavku i došli do izjednačenja.

“Zadovoljan sam prikazanim, igrali smo protiv veoma ozbiljne selekcije. Namjerno smo izabrali da igramo protiv tako jake ekipe, jer nas u kvalifikacijama u oktobru čekaju rivali sličnog kvaliteta i rezultat u ovakvim mečevima nije u prvom planu”, rekao je Perišić.

On je istakao da su u nastavku napravili neke izmjene jer su htjeli da vide na djelu neke igrače koji su imali manju minutažu.

“Tako će biti i u drugoj utakmici, želimo da vidimo sve koji su nam na raspolaganju”, kazao je Perišić.

Švajcarska je bolje otvorila utakmicu na glavnom terenu Trening kampa FSCG, imala dvije šanse koje je odbranio Petar Bobičić.

Sa druge strane, prva opasnija akcija “sokola” završena je vođstvom – odbrana gostiju loše je reagovala, a golman Timo Hotiger oborio Matija Badnjara i skrivio jedanaesterac.

Siguran izvođač bio je Vasilije Adžić.

Adžić je, sedam minuta kasnije, izveo korner, Balša Mrvaljević je bio u šansi, ali nije uspio da zatrese mrežu sa par metara.

U finišu prvog poluvremena Marko Perović je ukrao loptu, ali se, u situaciji kada je mogao da asistira, odlučio za šut i bio neprecizan sa petnaestak metara iskosa.

Nastavak je donio nešto bolju igru gostiju, koji su do izjednačenja stigli u 49. minutu.

Duga lopta preletjela je defanzivce Crne Gore, došla do Malika Demea, koji je asistirao Igou Pari za 1:1.

Švajcarska je nakon toga imala još nekoliko opasnih situacija pred golom Crne Gore, izabranici selektora Perišića takođe su pokušavali, a posljednju šansu na utakmici imao je Luka Lečić, čiji je udarac sa desetak metara zaustavio Hotiger.

Novi duel istih selekcija na programu je u četvrtak na Trening kampu Fudbalskog saveza (19.00).

