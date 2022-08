Omladinci naredne sedmice u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore Slobodan Drašković objavio je danas spisak igrača za prijateljski dvomeč sa Luksemburgom.

Utakmice će biti odigrane 23. i 25. avgusta.

Drašković za gostovanje Luksemburgu računa na 20 igrača.

Na spisku su:

golmani – Šaban Kolić (Nasional, Portugal) i Ivo Marović (PAOK, Grčka);

odbrana – Đorđe Pešukić (Budućnost), Matije Badnjar, Nikola Vuković (Mladost DG), Danilo Dragićević (Petrovac), Emin Kujović (Keln, Njemačka), Nihad Balić (Jedinstvo), Lazar Radulović (Iskra) i Nikola Radusinović (Podgorica);

vezni red – Aleksa Ćetković (Budućnost), Dragan Miranović, Balša Radusinović (Zeta), Nemanja Carević (Petrovac), Danijel Nikolić (Mornar), Lazar Knežević (Kom), Petar Aničić (Sutjeska) i Uroš Bulatović (Rudar);

napad: Vladimir Perišić (Budućnost) i Bojan Pavićević (Dečić).

Okupljanje crnogorskih fudbalera zakazano je za 21. avgust.

