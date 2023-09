Omladinac najbolji u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na međunarodnom turniru Kolašinski pobjednik.

Omladinac je nastup u Kolašinu završio sa 15 zlatnih, šest srebrnih i jednom bronzanom medaljom.

Kao drugoplasirani završili su pljevaljski Potoci sa 14 zlatnih, dva srebrna i pet bronzanih odličja.

Zeta je treća sa 13 zlatnih, tri srebrne i šest bronzanih medalja.

Na četvrtom mjestu završila je ekipa Bara (8 z, 4s i 18 b), dok je peti bio Ulcinj (7 z, 6s i 8 b).

Među deset najboljih su još Panter (5z, 10s,10b), Karate akademija TN (5z, 5s,14), Iskra (4z,5s,7b), Kondor (4z,3s,7b) i NIkšić (4z, 2s i 2b).

Domaći Gorštak, čiji rezultati nijesu računati za generalni plasman, osvojio je 15 zlatnih, pet srebrnih i sedam bronzanih medalja.

Za najbolje takmičare turnira proglašeni su Iris Šabanović iz Ulcinja i Matija Maraš iz Zete.

Turnir u Kolašinu okupio je 424 takmičara iz 20 klubova.

