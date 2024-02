Omladinac najbolji u Igalu, na pobjedničkom postolju Panter i Bar

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca najuspješniji su učesnici međunarodnog karate turnira Kup mimoze u Igalu.

Omladinac je nastup završio sa 12 medalja – osam zlatnih i četiri srebrne.

Drugo mjesto osvojio je podgorički klub Panter sa osam zlatnih, dvije srebrne i tri bronzane, dok su karatisti Bara treći sa sedam zlatnih, jednom srebrnom i tri bronzane medalje.

Na četvrtom mjestu završio je podgorički klub Kobra Kai (5 z, 5 s i 2 b), peto je bilo bjelopoljsko Jedinstvo (4z, 3s i 2b), a šesti nikšićki Onogošt (3z, 1s i 3b).

Organizator turnira, Šotokan tim, nije bio u konkurenciji za trofej, a nastup je završio sa 11 zlatnih, tri srebrne i sedam bronzanih odličja.

Turnir je okupio 224 takmičara iz 19 klubova.

