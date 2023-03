Odermatu pobjeda i trofej u superveleslalolomu

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Marko Odermat pobjednik je superveleslaloma koji je na finalu sezone Svjetsk kupa alpskih skijaša vožen u Andori.

Odermat je ranije obezbijedio trofej u superveleslalomu, a do desetog trijumfa ove sezone, 21. u Svjetskom kupu, došao je u vremenu minut, 23 sekunde i 91 stotinki.

Švajcarac je u toj disciplini ove sezone slavio i u Lejk Luizu, Bormiju, Aspenu i dva puta u Kortini Dampeco, a ima i veleslalomske pobjede u Zeldenu, Val Dizeru, Alta Badiji i Adelbodenu.

Odermat, koji je prošle sezone osvojio trofeje u veleslalomu i generalnom poretku Svjetskog kupa, na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u Kurševelu bio je zlatni u spustu i veleslalomu.

Kao drugoplasirani završio je Austrijanac Marko Švarc sa zaostatkom od 29 stotinki, dok je treći bio Norvežanin Aleksander Amot Kilde sa 71 stotinkom slabijim vremenom od pobjednika.

Odermat je trofej u superveleslalomu osvojio sa 740 bodova.

Kilde zauzima drugo mjesto sa 512, dok je treći Vinsent Krihmajer sa 335 bodova.

Odermat je na čelu i u generalnom palsmanu Svjetskog kupa sa 1942 boda.

Kilde je drugi sa 1340, dok je treći Norvežanin Henrik Kristofersen sa 1014 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS