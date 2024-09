Odbojkašima Budve Superkup Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve pobjednici su Superkupa Crne Gore.

Budvani su u Nikšiću, u meču za trofej, savladali Jedinstvo 3:0 (25:18, 25:15 i 25:19).

Ekipa Jedinstva povela je na startu 7:5, nakon čega je uslijedila serija od pet poena Budvana za preokret (10:7), da bi nakon toga prednost šampiona išla i do plus pet (21:16) što je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

Izabranici Miljana Boškovića diktirali su tempo u drugom setu, startnih 6:1, a zatim i 14:7 za šampiona Crne Gore, koji je set mirno priveo kraju u svoju korist rezultatom 25:15.

Izjednačeno je bilo u trećem dijelu igre (5:5) – odbojkaši Jedinstva imali su prednost u dva navrata 6:5, kao i 10:9.

Mladi igrači iz redova Budve predvođeni Vasilijem Milenkovićem i Vukom Stanojevićem nijesu dozvolili veću prednost rivala od minimalne, uspjeli su i da preokrenu rezultat i povedu 13:10.

Jurili su Bjelopoljci rezultatski minus tokom trećeg seta, ali su na kraju Budvani opravdali ulogu favorita i slavili 25:19 za maksimalni trijumf.

“Ponosan sam na ekipu. Nijesam zadovoljan početkom prvog seta, možda smo i teško ušli u meč. Poslije toga je mladost unijela energiju i na kraju smo meč završili sa maksimalnom pobjedom. Nama svaka utakmica mnogo znači, jer ih nemamo, a trebaju nam za nastavak takmičenja na evropskoj sceni”, rekao je trener Budve, Miljan Bošković.

MVP Superkupa za odbojkaše je Rastko Milenković iz ekipe Budve, a nagradu mu je uručio Ivan Ječmenica direktor muških reprezentativnih selekcija Odbojkaškog saveza.

