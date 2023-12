Odbojkaši u Zonskim kvalifikacijama za EP, Radić objavio spisak

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, učestvovaće u januaru u Zonskim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a predvodiće je sa klupe Dejan Radić, trener odbojkaša Budućnost Voleja, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da je Upravni odbor, nakon što je dosadašnji selektor Miloš Marković obavijestio savez da ne može da vodi selekciju u kvalifikacijama, za tu reprezentativnu akciju imenovao nekadašnjeg odbojkaša Crvene zvezde, Budućnosti, Lenika, Vojvodine, Kana, Ažaksjoa i Ženeve.

Radić je danas saopštio širi spisak za predstojeće Zonske kvalifikacije, a turnir će od 11. do 13. januara biti odigran u Rumuniji.

Na širem spisku selektora Radića nalaze se 22 odbojkaša. Na spisku su:

tehničari – Avram Božović (Budućnost volley), Luka Milošević (Budućnost volley), Vasilije Andrović (Mornar), Bogdan Jaćimović (Top volley) i Danilo Šunjevarić (Jedinstvo);

korektori – Luka Lojić (Budućnost volley) i Kosta Poleksić (Budućnost volley);

primači servisa – Lazar Cimbaljević (Jedinstvo),

Nikola Vukčević (Top volley), Vuk Stanojević (Budućnost volley), Filip Milosavljević (Budva),

Vasilije Božović (Galeb Liko Soho Group) i Marko Šebek (Jedinstvo);

srednji blokeri – Nikola Đurović (Jedinsto), Srđan Petrović (Jedinstvo), Uroš Konatar (Jedinstvo),

Stefan Petričević (Budućnost volley), Jovan Drešić (Galeb Liko Soho Group) i Balša Popović (Lovćen);

libera – Damir Ćatović (Jedinstvo), Aleksa Radić (Budućnost volley) i Ognjen Marstjepović (Galeb Liko Soho Group).

Na turniru prve runde Zonskih kvalifikacija, pored Crne Gore, učestvovaće i selekcije Rumunije, Turske i Bugarske, a direktan plasman na završni turnir izboriće samo pobjednik turnira.

U drugoj rundi kvalifikacija iz BVA mogu igrati maksimalno tri reprezentacije, s obzirom da su Srbija i Grčka organizatori prvenstva Evrope u toj konkurenciji.

Druga runda kvalifikacija na programu je od 4. do 7. aprila, a žrijeb će biti obavljen u februaru 2024. godine.

U20 Evropsko prvenstvo za odbojkaše (2005. i mlađi), biće odigrano u Srbiji i Grčkoj od 26. avgusta do 7. septembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS