Odbojkaši startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, poražena je na startu prve runde Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski odbojkaši izgubili su u prvom kolu turnira od Bugarske rezultatom 3:1 (27:29, 25:12, 25:16 i 25:14).

Crnogorska selekcija, u čijoj startnoj postavi igraju 14-godišnji Vuk Stanojević i 16-godišnji Luka Lojić, odigrala je odlično prvi set i u neizvjesnoj završnici povela (29:27).

Favorizovana i iskusnija Bugarska je uspjela da opravda ulogu favorita u naredna tri seta, pa je uslijedio preokret za pobjedu od 3:1.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Luka Lojić sa 14 i srednji bloker Nikola Đurović sa 12 poena, dok je osam upisao Vuk Stanojević.

Na drugoj strani, 18 poena je zabilježio Aleksandar Kandev.

Crnogorsku selekciju sjutra očekuje duel sa Rumunijom.

Direktan plasman na završni turnir izboriće samo pobjednik turnira.

