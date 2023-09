Odbojkaši poraženi od Poljske

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Skoplju od Poljske 3:0 (25:14, 25:11 i 25:12), u utakmici posljednjeg, petog kola C grupe Evropskog prvenstva.

Crna Gora je ranije izgubila sve šanse za nokaut fazu, a takmičenje u grupi završila je sa pobjedom i četiri poraza.

Poljska je lider grupe sa svih pet pobjeda i samo jednim izgubljenim setom.

Zvanični vicešampion svijeta i osvajač posljednjeg izdanja Lige nacija do trijumfa u duelu sa crnogorskom selekcijom došao je nakon 61 minut igre.

U duelu sa Poljskom od crnogorskog dresa oprostio se korektor Aleksandar Minić.

