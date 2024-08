Obradović pojačao Jadran

Podgorica, (MINA) – Dimitrije Obradović prvo je pojačanje Jadrana za predstojeću sezonu, saopšteno je iz hercegnovskog vaterpolo kluba.

Obradović, koji je rođen 22. avgusta 1994. godine, ponikao je u Jadranu i prošao sve mlađe selekcije kluba.

Za prvi tim Jadrana nastupao je četiri sezone, od 2018/19. do 2021/22, u kojima je osvojio četiri titule prvaka i tri Kupa Crne Gore.

Sa Jadranom igrao je i finale Eurokupa 2019 godine.

U karijeri nastupao je i za Partizan, Crvenu zvezdu, Romu, Trst i Valis.

Sa reprezentacijom Crne Gore osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Budimpešti 2020. godine i zlatnu u Svjetskoj ligi 2021. godine u Gruziji.

Ugovore sa hercegnovskim klubom produžili su Jovan Vujović, Vasilije Radović i golman Darko Đurović.

