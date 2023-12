Novikova prvakinja Crne Gore, Skvorcova druga, Milović treća

Podgorica, (MINA) – Ana Novikova nova je prvakinja Crne Gore u šahu.

Nekadašnja svjetska prvakinja u kategoriji do 16 godina, koja je od nedavno na crnogorskoj rejting listi, nakon sedam kola i velikih uzbuđenja došla je do trofeja sa šest poena, koliko je imala i drugoplasirana Alena Skvorcova.

One su ostvarile po šest pobjeda, a u njihovom međusobnom duelu, koji je igran u četvrtom kolu, slavila je Novikova.

Nova šampionka jedini poraz pretrpjela je od Aleksandre Milović u petom kolu, a čelna tabla crnogorske reprezentacije završila je turnir na trećem mjestu sa 5,5 poena.

Ona je, osim ooraza od Skvorcove, remizirala u šestom kolu sa Nikolinom Koljević, koja je na tom Prvenstvu branila titulu.

Na diobi četvrtog mjesta takmičenje su završile omladinke Mateja Popović i Tara Ivanović koje su imale po četiri poena.

Braniteljka titule Nikolina Koljević zauzela je šesto mjesto sa 3,5 poena, koliko je imala i najmlađa učesnica takmičenja Sofija Milović.

Nagradni fond iznosio je 1.700 EUR i bio je podijeljen na šest nagrada, a prva je iznosila 600 EUR.

