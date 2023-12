Novikova i Skvorcova na čelu tabele nakon trećeg kola

Podgorica, (MINA) – Ana Novikova i Alena Skvorcova ostvarile su pobjede i zadržale maksimalan učinak nakon trećeg kola prvenstva Crne Gore za šahistkinje.

Njihov međusobni duel u četvrtom kolu, mogao bi odlučiti prvaka.

Novikova je crnim figurama nadigrala Mateju Popović, u zanimljivoj partiji u kojoj je igran volški gambit.

U dinamičnoj poziciji Popović nije našla dobar plan i grubom greškom dozvolila je protivnici da razigra svoje figure.

Na kraju u cajtnotu je previdjela mat.

Skvorcova i Aleksandra Milović odigrale su sadržajnu partiju.

Nastala je zanimljiva pozicija, a Milović je propustila da zamjeni jednog topa i pojednostavi poziciju, što je Skvorcova iskoristila i aktivnom igrom došla do odlučujuće prednosti.

Zvanična šampionka, Nikolina Koljević, nakon 17 poteza savladala je Ines Đenđinović iz Bara i zadržala šanse za visok plasman.

Duel najmlađe učesnice Sofije Milović i reprezentativke Milene Mosurović okončan je remijem nakon gotovo pet sati borbe.

Milović je imala prednost, sjajno igrala, ali je forsirala prelazak u topovsku završnicu u kojoj je Mosurovićeva došla do remija preciznom igrom.

Pobjedu je upisala i Marija Mia Maraš protiv Tare Ivanović, koja je propustila mogućnost da reklamira remi i uplovi u luku spasa nakon što je pozicija ponovljena tri puta.

Slavila je i Marija Bajić protiv Nikoline Dževerdanović, koja je imala figuru više, a onda je naprasno previdjela mat.

Slobodna je bila Jana Katnić.

Sjutra su na programu četvrto i peto kolo, a parovi četvrtog kola su: Novikova – Skvorcova, Popović – Milović A., Maraš – Koljević, Mosurović – Ivanović, Đenđinović – Milović S., Bajić – Katnić, slobodna je Dževerdanović.

