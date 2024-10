Novi poraz Primorca, pobjeda Budve

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Budvi od Solarisa iz Šibenika 13:10, u četvrtom kolu Regionalne Premijer lige.

Loša druga polovina meča i deset primljenih golova, koštali su kotorski tim povoljnijeg rezultata.

Domaćin, koji je vodio 3:0, posljednji put izjednačio je pet i po minuta prije kraja kada je Dušan Matković pogodio za 9:9.

Finiš je pripao Solarisu koji je stigao do trećeg trijumfa u prva četiri kola…

Ekipu iz Šibenika do pobjede vodili su Duje i Roko Akrap i Roko Pelicarić sa po tri gola.

Isti učinak u kotorskoj ekipim imali su Matković i Marko Mršić, dva je upisao Srđan Janović, a po jedan Savo Ćetković i Nikola Brkić.

U A1 ligi, Budva je u svom bazenu pobijedila KPK sa Korčule 16:13.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Petar Mitrović sa pet golova, Aleksa Popović je postigao četiri, a po dva Jovan Radić, Aleksandar Radosavljević i Todor Vukčević.

U strijelce upisao se i Matija Franeta.

U ekipi sa Korčule najbolji je bio Tin Fabris sa pet, dok je Petar Tadeski postigao četiri gola.

