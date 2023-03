Novi poraz omladinaca u Vrnjačkoj Banji

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Brnjačkoj Banji od Srbije 3:1, u drugom kolu glavne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon što je na startu izgubila od Ukrajine 12:1.

Srbija je povela autogolom Luke Doknića u trećem, Aleksa Stojanović minut kasnije povisio je na 2:0, a pitanje pobjednika riješio je Aleksa Stojanović u 25. minutu.

Jedini pogodak za Crnu Goru postigao je Milovan Ćetković u 40. minutu.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da je Crna Gora, uprkos porazu, odigrala bolje nego u prvom meču sa Ukrajinom.

“Golove smo primili iz naših grešaka, a ne iz nekih njihovih izrađenih akcija. Nama ostaje da u posljednjem meču turnira, sa Rumunijom, pokušamo da podignemo nivo igre i zabilježimo pobjedu”, rekao je selektor Ljesar.

Crna Gora će turnir zatvoriti duelom sa Rumunijom, 25. marta.

