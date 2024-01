Novi poraz odbojkaša u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, poražena je večeras od Rumunije 3:0 (25:22, 25:19 i 25:19), u utakmici drugog kola turnira prve runde Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorskih odbojkaša na turniru, nakon što su juče na startu izgubili od Bugarske rezultatom 3:1 (27:29, 25:12, 25:16 i 25:14).

Izabranici Dejana Radića su, kao i u meču sa Bugarskom, igrali veoma dobro u prvom setu, u kojem su imali prednost 20:19.

Domaćin turnira je uz veliku podršku sa tribina uspio da dobije taj set, kao i naredna dva, u kojima je bilo izjednačeno sve do samog finiša.

U redovima Crne Gore dvocifreni su bili Lazar Cimbaljević i Luka Lojić sa po deset poena, šest je upisao Nikola Đurović, a pet Vuk Stanojević.

Najefikasniji kod Rumuna bio je David Emilian Taranu Runcan sa 18 poena.

U prvom meču drugog dana turnira, Bugarska je bila bolja od Turske nakon pet setova.

Crna Gora će prvu rundu kvalifikacija zaključiti duelom sa Turskom, sjutra u 15 sati.

