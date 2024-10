Novčane kazne za Budućnost, Jezero, Ibar i Sutjesku

Podgorica, (MINA) – Disciplinska komisija novčano je kaznila Budućnost i Sutjesku zbog korišćenja pirotehničkih sredstava navijačkih grupa tih klubova, dok su Jezero i Ibar kažnjeni zbog loše organizacije utakmica, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Budućnost je kažnjena sa 1.000 EUR zbog upotrebe piroehničkih sredstava navijačke grupe Varvari na utakmici protiv Jezera, kao i sa dodatnih 1.500 za ponovljeni prekršaj protiv Jedinstvo France.

Jezero je dobilo kaznu u iznosu od 500 EUR zbog slabe organizacije utakmice, jer je kao organizator dozvolio da navijači Budućnosti unesu pirotehnička sredstava na stadion.

Istim iznosom kažnjen je i Ibar zbog slabe organizacije utakmice i nesportskog ponašanja navijača koji su ubacivali kamenčiće u igralište, zbog čega je protiv Iskre bila prekinuta.

Sutjeska je dobila novčanu od 300 EUR zbog uporebe pirotehničkih sredstava na utakmici Pionirske lige protiv Lovćena.

