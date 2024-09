Norisu pol pozicija u Singapuru

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije trku za Veliku nagradu Singapura.

On je danas u kvalifikacijama do pol pozicije stigao u vremenu minut, 29 sekundi i 52,5 stotinki.

Kao drugoplasirani završio je zvanični šampion Maks Ferstapen iz Red Bula, dok će iz drugog reda, sa trećeg i četvrtog mjesta, trku početio vozači Mercedesa Luis Hamilton i Džordž Rasel.

Kao petoplasirani kvalifikacije je završio Oskar Piastri iz Meklarena.

Među deset najboljih su još Niko Hulkenberg, Fernando Alonso, Juki Cunoda, Šarl Lekler i Karlos Sains.

Trka za Veliku nagradu Singapura na programu je sjutra u 14 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS