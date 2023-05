Njujork izjednačio protiv Majamija, Lejkersi bolji od Golden Stejta

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njujorka pobijedili su Majami 111:105 i izjednačili na 1:1, u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Njujork je do pobjede vodio Džejlen Branson sa 30, Džulijus Rendl je dodao 25 poena, a poen manje Ar Džej Baret sa 24 poena.

U ekipi Majamija, u kojoj zbog poovrede nije bilo Džimija Batlera, bolji od ostalih bio je Kejleb Martin sa 22, dok je poen manje ubacio Gejb Vinsent.

U Zapadnoj konferenciji, košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobijedili su Golden Stejt 117:112 i poveli na startu polufinačlne serije.

Lejkerse je predvodio Entoni Dejvis sa 30, Lebron Džejms je dodao 22, dok su Danđelo Rasel i Denis Šruder dodali po 19 poena.

U ekipi zvaničnog šampiona najefikasniji je bio Stefen Kari sa 27, Klej Tompson je postigao 25, a Džordan Pul 21 poen.

Druga utakmica na programu je u noći između četvrtka i petka i ponovo će Golden Stejt biti domaćin.

