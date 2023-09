Njemcima svjetska titula

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njemačke novi su prvaci svijeta.

Njemačka je danas u Manili, u finalnom meču Mundobasketa, savladala Srbiju 83:77.

Do svjetske titule, prve u istpriji šampionata, došla je bez poraza.

Njemačka selekcija prošle godine na Eurobasketu osvojila je bronzanu medalju.

Junak istorijskog trijumfa bio je Denis Šreder sa 28 poena.

Dvocifreni su bili i Franc Vagner sa 19 i Johanes Voigtman sa 12 koševa.

U selekciji Srbije najbolji je bio Aleksa Avramović sa 21, dok je Bogdan Bogdanović meč zavrpšio sa 17 poena.

Bronzanu medalju osvjila je Kanada, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Sjedinjene Američke Države nakon produžetka 127:118.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 111:111 (34:25, 24:31, 33:26 i 20:29).

