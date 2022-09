EP rezultati – Njemačkoj selekciji bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njemačke kao trećeplasirani završili su 41. Šampionat Evrope.

Njemačka je danas u Berlinu, u meču za treće mjesto, pobijedila Poljsku 82:69 i osvojila prvu bronzanu medalju na šampionatima Evrope.

To je njemačkoj selekciji treće evropsko odličje, nakon titule prvaka 1993. pred svojim navijačima i srebra 12 godina kasnije u Beogradu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Denis Šreder sa 26, dok je Johanes Vogtman meč završio sa 14 poena.

U poljskoj selekciji najbolji je bio Mihal Sokolovski sa 18 koševa.

Za titulu prvaka Evrope, u 20 sati I 30 minuta, igraće Španija i Francuska.

