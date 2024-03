Njemačka, Francuska i Japan potencijalni rivali crnogorskim košarkašima

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Crne Gore, ukoliko se plasiraju na Olimpijske igre u Parizu, igraće u grupi sa Njemačkom, Francuskom i Japanom, odlučeno je danas žrijebom.

Crnogorske košarkaše od 2. do 7. jula očekuje kvalifikacioni turnir u Rigi, gdje će igrati u grupi je sa Kamerunom i Brazilom.

U drugoj grupi se nalaze Letonija, Gruzija i Filipini.

Po dvije selekcije iz grupe igraće u polufinale, a pobjednik izboriće plasman u Parizu.

Kvalifikacioni turniri igraju se u Valensiji (Liban, Angola, Španija, Finska, Poljska, Bahami), San Huanu (Meksiko, Obala Slonovače, Litvanija, Italija, Portoriko, Bahrein) i Pireju (Slovenija, Novi Zeland, Hrvatska, Egipat, Grčka, Dominikanska Republika).

Na Igrama u Parizu, u A grupi igraće Australija, pobjednik kvalifikacinog turnira u Pireju, Kanada i pobjednik kvalifikacinog turnira u Valensiji.

Grupu B čine Francuska, Njemačka, Japan, pobjednik kvalifikacionog turnira u Rigi.

U grupi C svrstani su Srbija, Južni Sudan, pobjednik kvalifikacionog turnira u Portoriku, SAD.

