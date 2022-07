Nikšićani se revanširali Čermniceru za poraz u Pragu

Podgorica, (MINA) – Golbal ekipa Nikšića upisala je pobjedu na startu drugog turnira golbal Lige šampiona – grupa jug.

Crnogorski predstavnik pred svojim navijačima savladao je njemački Čermnicer 10:9 (5:4) i revanširao se rivalu za poraz u Pragu.

Obje ekipe nakon šestog odigranih kola imaju isti učinak – po pet pobjeda i poraz.

Ekipa trenera Nikole Čurovića nadigrala je rivala, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, koje je u finišu iznosilo i četiri gola.

Pitanje pobjednika riješeno je sredinom drugog poluvremena, kada je Nikšić sa četiri vezana pogotka poveo 10:6.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Nikolić sa šest, dok je Nikola Nikolić postigao četiri gola.

U timu bio je i Mirnes Ramović.

U njemačkom timu najbolji je bio Oliver Horauf sa četiri gola.

Mlađi od braće Nikolić, kazao je da je Nikšić ostvario veliku pobjeda, protiv izuzetno kvalitetne ekipe.

“Dobra i neizvjesna utakmica, od početka do kraja. Pokazali smo da imamo kvalitet i da se s pravom od nas mogu očekivati dobri rezultati. Želimo da turnir završimo sa makimalnim učinkom, kada smo dobili najboljeg što ne bi i ostale”, rekao je Nikola NIkolić.

Nikšićke golbaliste sjutra očekuju dva meča – u 11 sati i 50 minuta protiv češkog Peruna i portugalskog Andovisa u 15 sati i 20 minuta.

Najbolje tri ekipe iz grupe jug, nakon turnira u Nikšiću, kvalifikovaće se za finalni turnir Lige šampiona, koji će od 27. oktobra do 1. novembra odigran u Roštoku.

