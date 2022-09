Nikšić u Regionalnoj bokserskoj ligi

Podgorica, (MINA) – Bokserski klub Nikšić nastupiće naredne sezone u Regionalnoj bokserskoj ligi, a za nastup u tom takmičenju okupio je najbolje crnogorske boksere, saopšteno je iz tog kluba.

Nastup u regionalnom takmičenju otvoriće turnirom u Banja Luci, u petak i subotu.

Saopšteno je da se nikšićki klub, učešćem u Regionalnoj ligi, poslije dugo godina vraća na staze stare slave.

“Drago nam je da su klubovi iz Crne Gore, naši najbolji bokseri i Bokserski savez, podržali projekat, pa će svi iz jednog mjesta pokušati da ostvare što bolji plasman, vrate nikšićki boks, a za uzvrat zadrže kontinuitet takmičenja i mečeva koji su neophodni”, kazao je direktor kluba Ratko Drašković.

On je najavio da će u Banja Luci, na prvom turniru, nastupiti osam takmičara, dok je za drugo kolo, koje je planirano za početak novembra u Nikšiću, boksovati 12 boksera, odnosno kompletan tim.

“Nikšić će sa najboljim bokserima Crne Gore imati siguran sam sjajnu ekipu i vjerujem da ćemo ove godine biti u plej-ofu”, rekao je Drašković.

Za Nikšić će u novoj sezoni RBL boksovati u konkurenciji mladih Filip Božović (do 54) i Nikola Radenović (do 71) i seniori Luka Gačević (do 63,5), Stefan Savković (do 71), Đorđe Smolović (do 71), Petar Marčić (do 80), Milorad Purić (do 86), Petar Liješević (do 86), Nikola Lekić (do 92) i Dimitrije Milić (preko 92).

Nastupiće i Bojana Gojković (do 52) i Tamara Radunović (do 63).

Za nastup u Banja Luci prijavljeni su mladi Božović i Radenović i seniori Gačević, Smolović, Savković, Marčić, Lekić i Milić.

Predvodiće ih treneri Jovan Todorović, Slavko Mrdak, Boško Drašković i Stevan Sjekloća.

U novoj sezoni Regionalne bokserske lige učestvovaće deset klubova – Radnički Beograd, Novi Pazar, Sombor, Loznica, Vardar, Nikšić, Slavija iz Banja Luke, Zadar, Maribor i Željezničar iz Sarajeva.

Nova sezone biće održana po novom sistemu takmičenja, a omogućiće i učešće omladinaca.

Svi klubovi će po turnirskom sistemu imati mečeve dva dana, a nakon nadmetanja u deset gradova domaćina četiri najuspješnije ekipe izboriće plasman u plej-of.

Domaćin plej-ofa, odnosno finalnog turnira, biće naknadno određen, a predviđeno je da to bude na neutralnom terenu.

Titulu je prošle sezone osvojila Crvena zvezda, koja je u finalu u Skoplju pobijedila Loznicu.

