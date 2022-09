Nikšić na turniru u Nišu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić učestvovaće u subotu i nedjelju na međunarodnom turniru u Nišu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da će na turniru, osim crnogorskog tima, učestvovati i Golbal centar Sarajevo, Vitoša iz Bugarske, Feniks iz Skoplja, Vizija iz Kavadaraca, Bitolj i domaćin turnira, Golbal klub Nais.

Golbal klub Nikšić u Nišu nastupiće u sastavu Marko Nikolić, Veselin Vuković, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović i Velizar Obradović.

Tim predvode treneri Nikola Čurović i Branislav Bulatović.

Nikšićkom timu nastup u Nišu u sklopu je priprema za finalni turnir Lige šampiona koji će, od 27. oktobra do 1. novembra biti odigran u njemačkom Roštoku.

Nastup Nikšića na turniru finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2022. godinu, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

