Nikšić izborio plasman na finalni turnir

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić sa maksimalnim učinkom, kao prvoplasirani u B grupi, izborio je plasman u finale kvalifikacija onog turnira u Berlinu i nastup na finalnom turniru Lige šampiona.

Nikšićki golbalisti drugog takmičarskog dana turnira bili su ubjedljivi protiv holandskog Herkulesa 12:4 i francuskog Liona, jednog od rivala za prvo mjesto u grupi, 12:9.

Do pobjede protiv Herkulesa crnogorsku ekipu vodili su Marko i Nikola Nikolić sa po četiri gola, Matej Ledinek je postigao tri, a jedan Miloš Ranitović.

U duelu protiv Liona i ne baš dobrog starta, Nikšić je do pobjede došao nakon velikog preokreta sredinog drugog poluvremena.

Najefikasniji je bio Nikola Nikolić sa osam, Matej Ledinek je postigao dva, a po gol Marko Nikolić i Miloš Ranitović.

Nikšić je juče slavio protiv britanske ekipe Nodern Ol stars 14:5 i njemačkog Čemincera 11:7.

Rival nikšićkog tima u sjutrašnjem finalu biće domaćin turnira, ekipa Berlina (14.25).

Nikšić i Berlin pridružili su se Hanzi iz Roštoka, finskom Old paueru i belgijskoj ekipi Ha. Vi. 2 Brisel, koji su sa sa prvog turnira izborili mjesto na finalu sezone.

Nastup su osigirali i belgijski Nordzi, predstavnik države domaćina turnira i litvanski Saltinis, koji je prethodne dvije godine osvajao trofej.

Finalni turnir na programu je od 27. juna do 1. jula u Belgiji.

