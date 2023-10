Nikaču srebrna medalja na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista Predrag Nikač osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida na Rodosu.

Nikač je danas u devetom kolu, bijelim figurama nadigrao španskog predstavnika, Roberta Klementea Lemera u francuskoj odbrani.

Šampionat je završio sa sedam pobjeda i po jednim porazom i remijem.

Savladao je na Rodosu i Marjana Štimeca iz Slovenije, Serika Maklušova iz Kazahstana, Španca Oskara Saeza Gabikagogeaskoa, Kuralbaja Đakašova iz Uzbekistana, Poljaka Jaceka Stašančika i Ukrajinca Vladislava Kolpakova, dok je remizirao sa Aleksejom Strelcovim iz Izraela.

Jedini poraz doživio je od novog prvaka svijeta, velemajstora Poljaka Marčina Tazbira, koji je šampionat završio sa osam poena, pola poena više od Nikača.

Nikač, koji je branio zlato sa prethodnog šampionata svijeta u Kaljariju 2019, na Rodosu osvojio je četvrto veliko odličje.

Ima i zlatne medalje na prvoj tabli Olimpijadi slijepih i slabovidih 2017. i prvoj tabli prve Paraolimpijade početkom februara u Beogradu.

Prvi je šampion nezavisne Crne Gore, a četiri puta bio je državni prvak u redovnom programu.

Nikača je na Rodosu pratio FIDE majstor Nenad Aleksić.

